Vaccino, Salvini: “Non serve obbligo per gli insegnanti” (Di martedì 3 agosto 2021) “Gli insegnanti per l’85 per cento hanno già scelto di vaccinarsi, quindi mi sembra che la risposta la stiano già dando. Io sono contro ogni tipo di obbligo, di multa e di divieto e gli insegnanti stanno rispondendo alla grande senza che nessuno li costringa”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, presente oggi a Milano in un banchetto allestito in viale Papiniano per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) “Gliper l’85 per cento hanno già scelto di vaccinarsi, quindi mi sembra che la risposta la stiano già dando. Io sono contro ogni tipo di, di multa e di divieto e glistanno rispondendo alla grande senza che nessuno li costringa”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, presente oggi a Milano in un banchetto allestito in viale Papiniano per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città.

