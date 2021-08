Tokyo 2020, Simone Biles torna in gara dopo il ritiro: iscritta alla finale alla trave (Di martedì 3 agosto 2021) Simone Biles, la ginnasta 24enne che ha deciso in un primo momento di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo un crollo emotivo e psicologico, torna in pedana. La campionessa statunitense compare infatti nella lista delle otto finaliste alla trave in programma nella giornata di oggi alla Ariake Gymnastics Arena alle 17:50. “Siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nella finale della trave – la nota del comitato Usa -: Sunie Lee e ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021), la ginnasta 24enne che ha deciso in un primo momento di ritirarsi dalle Olimpiadi diun crollo emotivo e psicologico,in pedana. La campionessa statunitense compare infatti nella lista delle otto finalistein programma nella giornata di oggiAriake Gymnastics Arena alle 17:50. “Siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nelladella– la nota del comitato Usa -: Sunie Lee e ...

