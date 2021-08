Temporali violenti e caldo insopportabile: ecco le previsioni sino a Venerdì (Di martedì 3 agosto 2021) Mercoledì ESTREMO, tra Temporali violenti e caldo insopportabile. previsioni e Tendenze fino a Venerdì Mercoledì 4 agosto ci aspetta una giornata molto agitata sul fronte meteorologico con Temporali localmente pericolosi su un parte d’Italia mentre sull’altra registreremo un caldo a tratti insopportabile. Questa continua dicotomia che sta caratterizzando ormai da settimane il nostro Paese, continuerà altresì nei prossimi giorni. Tutta colpa di un anticiclone che se da Leggi su periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) Mercoledì ESTREMO, trae Tendenze fino aMercoledì 4 agosto ci aspetta una giornata molto agitata sul fronte meteorologico conlocalmente pericolosi su un parte d’Italia mentre sull’altra registreremo una tratti. Questa continua dicotomia che sta caratterizzando ormai da settimane il nostro Paese, continuerà altresì nei prossimi giorni. Tutta colpa di un anticiclone che se da

