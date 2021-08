Roma, ondata di arresti per spaccio: sequestrata cocaina e oltre 4.000€ in contanti (Di martedì 3 agosto 2021) Sull’onda degli arresti messi a segno in zona San Basilio, continua l’offensiva della Polizia di Stato allo spaccio di sostanze stupefacenti in varie zone della Capitale. 5 le persone arrestate. sequestrata una notevole quantità di cocaina e 4135 euro in contanti. Due arresti in zona Fidene Gli agenti del commissariato Celio diretto da Maria Sironi, nel corso di un’intensa attività info-investigativa, hanno arrestato P.A. cittadino italiano di 26 anni e G.M. cittadina italiana di 20 anni. Sospettando che i due spacciassero stupefacenti in zona Fidene a bordo di autovettura, i poliziotti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Sull’onda deglimessi a segno in zona San Basilio, continua l’offensiva della Polizia di Stato allodi sostanze stupefacenti in varie zone della Capitale. 5 le persone arrestate.una notevole quantità die 4135 euro in. Duein zona Fidene Gli agenti del commissariato Celio diretto da Maria Sironi, nel corso di un’intensa attività info-investigativa, hanno arrestato P.A. cittadino italiano di 26 anni e G.M. cittadina italiana di 20 anni. Sospettando che i due spacciassero stupefacenti in zona Fidene a bordo di autovettura, i poliziotti ...

