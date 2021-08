Pnrr tra euforia e realtà

(Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia corre (tanto che vince persino i 100 metri alle Olimpiadi). L’Italia salta gli ostacoli (e prende la medaglia d’oro nell’alto). L’Italia compete (nel calcio è prima in Europa dopo aver ricacciato gli inglesi oltre Manica). L’Italia cresce (oltre il 5 per cento quest’anno, più della Francia e della Germania). L’Italia ha un super capo del governo (e chi più di Supermario?). Ok, ma l’Italia ha un debito pubblico da capogiro (2.700 miliardi di euro secondo in valore nominale dopo quello francese, ma pari al 160 per cento del pil rispetto al 116 della Francia), viene da anni di stagnazione economica, i suoi buoni del Tesoro sono valutati con tre B, di poco sopra i titoli spazzatura, ...

Advertising

Qualenergiait : Proroga #Superbonus e commissione Pnrr-Pniec tra gli #emendamenti segnalati al dl #semplificazioni - andreab1980 : RT @ASpada_: #Università del nostro territorio sono eccellenze che già oggi favoriscono coprogettazione corsi di laurea con imprese anticip… - Guido07261 : @tanovinci @ItaliaViva Vedendo l’andazzo odierno, tra nuovi banchi a rotelle, ritorno di Arcuri, Mes sparito dai ra… - 199leopoldo : Consolidare le relazioni tra logistica, manifattura e territorio in Friuli e in Regione / Commento e progetto (semp… - Panda_Rei_64 : @simoneiadicicco @23nefasto @giuliaselvaggi2 @HuffPostItalia i soldi complessivi del PNRR invece erano già decisi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr tra

Vita

Una guerra aperta di Draghi agli intoppi Una delle sorprese nella struttura di governance del, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il parziale... La guerragovernatori Pd Rifiuti ...Certo,le file del M5S emerge un... Draghi si appoggerà a chi gli dà il braccio Siamo in ..., arriva il via libera dell'Ecofin all'Italia. Draghi: siamo affidabili L'Ecofin approva ildell'...Il rinvio a settembre lo ha fatto passare tra i temi di secondo piano ... relativi a provvedimenti che non hanno l’importanza delle riforme cruciali per il Pnrr, come fisco e concorrenza, da cui ...Settore chiave del Made in Italy - precisa Cia - incide per il 20% sull’agroalimentare con 1,2 milioni di ettari coltivati a frutta e verdura per 300 mila aziende coinvolte e un valore di 15 miliardi ...