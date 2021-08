Olimpiadi, inseguimento a squadre: Italia in finale con record del mondo (Di martedì 3 agosto 2021) Medaglia sicura per l’Italia nell’inseguimento a squadre maschile delle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan approdano in finale stabilendo il record del mondo. Domani, martedì 3 agosto, sarà oro o argento. Credit: Justin Setterfield/Getty ImagesNuova straordinaria impresa dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri nella semifinale dell’inseguimento a squadre maschile all’Izu Velodrome si sono imposti sulla Nuova ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021) Medaglia sicura per l’nell’maschile delledi Tokyo: gli azzurri Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan approdano instabilendo ildel. Domani, martedì 3 agosto, sarà oro o argento. Credit: Justin Setterfield/Getty ImagesNuova straordinaria impresa dell’alledi Tokyo 2020. Gli azzurri nella semidell’maschile all’Izu Velodrome si sono imposti sulla Nuova ...

