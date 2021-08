O il green pass è per tutti o non serve a niente (Di martedì 3 agosto 2021) Il green pass è un’idea sacrosanta. Però non dovremmo trasformarla in una farsa contraddittoria. Questo sta invece pericolosamente accadendo in questi giorni rispetto all’applicazione nei posti di lavoro, sui trasporti a lunga percorrenza e nelle scuole, ambiti che dovrebbero essere al centro di un prossimo decreto del governo in arrivo entro la fine della settimana. Anche in quei luoghi dovrebbe essere obbligatorio esibire la certificazione verde Covid-19, così come per rimanere un paio d’ore a cena in un ristorante. È infatti abbastanza folle che un cittadino qualunque debba disporne per cenare al chiuso due ore e non, ad esempio, per andare al mattino ... Leggi su wired (Di martedì 3 agosto 2021) Ilè un’idea sacrosanta. Però non dovremmo trasformarla in una farsa contraddittoria. Questo sta invece pericolosamente accadendo in questi giorni rispetto all’applicazione nei posti di lavoro, sui trasporti a lunga percorrenza e nelle scuole, ambiti che dovrebbero essere al centro di un prossimo decreto del governo in arrivo entro la fine della settimana. Anche in quei luoghi dovrebbe essere obbligatorio esibire la certificazione verde Covid-19, così come per rimanere un paio d’ore a cena in un ristorante. È infatti abbastanza folle che un cittadino qualunque debba disporne per cenare al chiuso due ore e non, ad esempio, per andare al mattino ...

