Marcell Jacobs, Malagò: «Doping? Dispiacere e imbarazzo per queste insinuazioni» (Di martedì 3 agosto 2021) Sono insinuazioni e non sono poi troppo velate. La stampa estera, in particolare quella anglosassone, non ha digerito la medaglia d'oro di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020. Immediata e ferma la risposta del presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio Anch'io. «Jacobs accusato di doping? Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta».

