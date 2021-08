Maneskin, in arrivo la collaborazione con Iggy Pop (Di martedì 3 agosto 2021) In arrivo una nuova collaborazione tra Maneskin e Iggy Pop? A pochi giorni dall’annuncio del nuovo manager e del prossimo concerto al Circo Massimo di Roma, arriva un nuovo rumors sui Maneskin. La band ha pubblicato un video su Instagram, un frammento di una video chiamata tra la band romana e il rocker Iggy Pop, sarà una nuova collaborazione? La collaborazione tra Maneskin e Iggy Pop Nel video pubblicato sul social, la band e Iggy sembrerebbero amici: Il rocker li saluta con un «ciao eh!». Nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Inuna nuovatraPop? A pochi giorni dall’annuncio del nuovo manager e del prossimo concerto al Circo Massimo di Roma, arriva un nuovo rumors sui. La band ha pubblicato un video su Instagram, un frammento di una video chiamata tra la band romana e il rockerPop, sarà una nuova? LatraPop Nel video pubblicato sul social, la band esembrerebbero amici: Il rocker li saluta con un «ciao eh!». Nei ...

Advertising

Corriere : Iggy Pop e i Måneskin insieme in un video su Instagram: collaborazione in arrivo? - infoitcultura : Maneskin: in arrivo una collaborazione con Iggy Pop? - infoitcultura : I Maneskin con Iggy Pop, il video Instagram scatena i fan: collaborazione in arrivo? - infoitcultura : Maneskin: in arrivo una collaborazione con Iggy Pop? [VIDEO] - Gnups : RT @Corriere: Iggy Pop e i Måneskin insieme in un video su Instagram: collaborazione in arrivo? -