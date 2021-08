Il premier Draghi ha desecretato i documenti sulla P2 e Gladio (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha declassificato i documenti relativi all’organizzazione Gladio e alla loggia massonica P2. Nel giorno del 41esimo anniversario della strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980 per mano del terrorismo neofascista, il premier ha deciso di dare un impulso alle attività di desecretazione, per contribuire a far luce sullo stragismo di estrema destra che ha colpito l’Italia tra gli anni sessanta e ottanta. La loggia massonica P2 è stata una società segreta italiana composta da politici, ... Leggi su wired (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario(foto: Palazzo Chigi)Il presidente del Consiglio Marioha declassificato irelativi all’organizzazionee alla loggia massonica P2. Nel giorno del 41esimo anniversario della strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980 per mano del terrorismo neofascista, ilha deciso di dare un impulso alle attività di desecretazione, per contribuire a far luce sullo stragismo di estrema destra che ha colpito l’Italia tra gli anni sessanta e ottanta. La loggia massonica P2 è stata una società segreta italiana composta da politici, ...

Advertising

marcodimaio : Il Presidente #Draghi ha disposto la desecretazione dei documenti di Gladio e Loggia P2. Scelta coraggiosa, che con… - ricpuglisi : Primo oro italiano della storia nei 100 metri, con Draghi premier? Coincidenze? Non credo. #100m #MarcellJacobs #Jacobs - NicolaPorro : L’incontro a Palazzo Chigi, con la batosta di #Draghi all’ego di #Conte e il trucco dell’ex premier per non sembrar… - GabrielePetrone : RT @marcodimaio: Il Presidente #Draghi ha disposto la desecretazione dei documenti di Gladio e Loggia P2. Scelta coraggiosa, che contribuis… - Lorenzi04539669 : RT @mgmaglie: Da oggi in poi per contestare i soloni chiusuristi e terroristi da Talk TV, basta citare una frase del nostro premier Draghi… -