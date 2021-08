Gallo-Ravetti Pd | “In Regione non c’è più una maggioranza”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 3 agosto 2021) “La Lega ha chiesto anche oggi di contingentare i tempi sui quesiti referendari su eutanasia e giustizia. E’ l’ennesima volta che lasi connota per un utilizzo discutibile del contingentamento e questo pone in modo allarmante la necessità di rivedere un Regolamento che ormai viene piegato impropriamente alle esigenze del centrodestra. Tuttavia, questa volta, è un pezzo dellache oggi contingenta un altro pezzo della, dimostrando una profonda frattura all’interno di chi governa il Piemonte” dichiarano il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaelee il Consigliere ...