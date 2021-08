Furbetti del cartellino nel Salernitano | indagati 14 operai

(Di martedì 3 agosto 2021) commenta False attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata ai danni della Regione Campania: sono i reati contestati nei confronti di 14impiegati presso la ex discarica ...

commenta False attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata ai danni della Regione Campania: sono i reati contestati nei confronti di 14 operai impiegati presso la ex discarica ...sacchettino" di nuovo in azione. La denuncia arriva dai cittadini di Baiano. I rifiuti sono stati lasciati in via Nazionale delle Puglie, poco distante da un locale della zona. Gli ...Secondo l'ultima rilevazione dell'Inps aggiornata al maggio 2021, in Basilicata sono 11.136 i nuclei familiari che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza ...I militari hanno accertato, a seguito di indagini accurate, la costante assenza dal servizio degli operai e l'indebita percezione degli emolumenti stanziati dalla Regione ...