(Di martedì 3 agosto 2021) Raimondo Todaro Arisa non ci sarà più. La cantante non farà parte del cast della prossima edizione di, che – come anticipato da DM – prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre. Secondo quanto riporta Dagospia, la trattativa tra l’artista e la produzione del programma di Maria De Filippi non è andata a buon fine. Di conseguenza, la trasmissione subirà dei cambiamenti tra i suoiessori:chi saranno. Venuto meno il nome di Arisa, Maria De Filippi ha convinto la confermata Lorella Cuccarini a spostarsi sul canto, per l’appunto al posto della cantante genovese. Ma le notizie non sono finite. Al suo ...

Advertising

MandronePeppe : RT @davidemaggio: Ecco i prof di Amici 21 Fuori Arisa, dentro Todaro. Cuccarini cambia categoria. - davidemaggio : Ecco i prof di Amici 21 Fuori Arisa, dentro Todaro. Cuccarini cambia categoria. - cammisa_massimo : RT @cappello_di: Ecco Grande Prof Nicola Morra ?? dalla Pagina Fb di Nicola Morra - nikinik64773225 : RT @cappello_di: Ecco Grande Prof Nicola Morra ?? dalla Pagina Fb di Nicola Morra - annadelbello1 : RT @cappello_di: Ecco Grande Prof Nicola Morra ?? dalla Pagina Fb di Nicola Morra -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco prof

Corriere della Sera

...diimmunizzati o scatta la Dad, aerei e treni col certificato dopo Ferragosto Green pass obbligatorio a lavoro, sindacati a Draghi: 'Vaccino non sia arma per licenziare' IL LICENZIAMENTO, ...Una memoria storica quella delSereni che vuole, con la sua opera, omaggiare una figura ... Si è sciaguratamente parlato di Lucca Capitale della Cultura:questi ce la fecero davvero, senza ...Una notizia che non ha entusiasmato i fan di Amici, molti dei quali hanno polemizzato contro q uesta decisione della produzione. Nel dettaglio, per la nuova edizione di Amici 2021/22, pare che la prod ...Arisa non ci sarà più. La cantante non farà parte del cast della prossima edizione di Amici, che – come anticipato da DM – prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre. Secondo qua ...