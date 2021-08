Discarica di Albano, oggi previsto l’arrivo di sei camion: «A regime 800 tonnellate di rifiuti al giorno» (Di martedì 3 agosto 2021) Prosegue la protesta alla Discarica di Roncigliano che da ieri ha ufficialmente riaperto i battenti. Il primo camion con i rifiuti è stato “accolto” con cori e slogan contro Roma e la Raggi tanto che, ad un certo punto, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I manifestanti infatti hanno cercato di impedire in tutti i modi l’ingresso del mezzo pesante dentro la Discarica prima di essere allontanati. La strada provinciale Ardeatina, tra i km 23 e 25, è rimasta chiusa per diverso tempo. Leggi anche: Riapre Roncigliano, Savarese: «Conseguenze negative quasi tutte su Ardea. E dalla Raggi nemmeno una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Prosegue la protesta alladi Roncigliano che da ieri ha ufficialmente riaperto i battenti. Il primocon iè stato “accolto” con cori e slogan contro Roma e la Raggi tanto che, ad un certo punto, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I manifestanti infatti hanno cercato di impedire in tutti i modi l’ingresso del mezzo pesante dentro laprima di essere allontanati. La strada provinciale Ardeatina, tra i km 23 e 25, è rimasta chiusa per diverso tempo. Leggi anche: Riapre Roncigliano, Savarese: «Conseguenze negative quasi tutte su Ardea. E dalla Raggi nemmeno una ...

