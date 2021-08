Calciomercato Udinese: colpo Samardzic dal Lipsia. Tutti i dettagli (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Udinese: colpo Lazar Samardzic per i friulani. Il trequartista classe 2002 arriva dal Lipsia L’Udinese ha piazzato un colpo importante per presente e futuro. Il club friulano ha definito il trasferimento di Lazar Samardzic dal Lipsia: tre milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il trequartista classe 2002 effettuerà nei prossimi giorni le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021)Lazarper i friulani. Il trequartista classe 2002 arriva dalL’ha piazzato unimportante per presente e futuro. Il club friulano ha definito il trasferimento di Lazardal: tre milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il trequartista classe 2002 effettuerà nei prossimi giorni le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

