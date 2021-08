Borussia Dortmund, Brandt positivo al Covid-19: i dettagli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Julian Brant positivo al Coronavirus. Il calciatore del Borussia Dortmund è stato accostato a Lazio e Milan. I dettagli Comincia in salita la stagione di Julian Brandt al Borussia Dortmund. Il tedesco infatti è risultato positivo al Covid e probabilmente l’inizio del campionato. positivo anche il compagno di squadra Thomas Meunier. Brandt era stato cercato dalla Lazio e sembrava una pista percorribile, prima che lo stesso centrocampista dichiarasse di voler restare nella squadra di Marco Rose. I ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Julian Brantal Coronavirus. Il calciatore delè stato accostato a Lazio e Milan. IComincia in salita la stagione di Julianal. Il tedesco infatti è risultatoale probabilmente l’inizio del campionato.anche il compagno di squadra Thomas Meunier.era stato cercato dalla Lazio e sembrava una pista percorribile, prima che lo stesso centrocampista dichiarasse di voler restare nella squadra di Marco Rose. I ...

