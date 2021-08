Barbara D’Urso | Simona Ventura l’attacca?

Leggi su solodonna

(Di martedì 3 agosto 2021)bersaglio di una frecciatina velenosa di, insieme a Mara Venier. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, SuperSimo ha dichiarato di preferire una pizza alle due conduttrici nonché sue colleghe. Al momento nessuna replica da parte di Barbarella, che continua a divertirsi spensierata in vacanza… Non c’è pace per. Dopo i continui attacchi che riceve quotidianamente dai tanti leoni da tastiera, a buttare benzina Articolo completo: dal blog SoloDonna