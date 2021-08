Marcell Jacobs: ecco quanto guadagnerà grazie all’oro olimpico (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri maschili, categoria da sempre appannaggio di Usain Bolt. Una medaglia inaspettata che ha coronato un sogno tutto italiano. “Avevamo detto che saremmo andati in finale e ci siamo andati” – ha dichiarato l’atleta a Il Mattino – “Abbiamo fatto il record europeo, poi ne abbiamo fatto un altro. Ah, e poi abbiamo vinto la finale. È andato tutto come doveva andare. Sono arrivato ai blocchi pensando solo a me stesso, a correre nel miglior modo possibile senza guardare gli avversari. L’ho fatto solo sulla linea del traguardo e quando mi sono accorto di essere davanti a tutti ho urlato ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 agosto 2021)ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri maschili, categoria da sempre appannaggio di Usain Bolt. Una medaglia inaspettata che ha coronato un sogno tutto italiano. “Avevamo detto che saremmo andati in finale e ci siamo andati” – ha dichiarato l’atleta a Il Mattino – “Abbiamo fatto il record europeo, poi ne abbiamo fatto un altro. Ah, e poi abbiamo vinto la finale. È andato tutto come doveva andare. Sono arrivato ai blocchi pensando solo a me stesso, a correre nel miglior modo possibile senza guardare gli avversari. L’ho fatto solo sulla linea del traguardo e quando mi sono accorto di essere davanti a tutti ho urlato ...

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - DONADEPLA : RT @IlContiAndrea: #Jacobs “Se non sai chi sei per davvero, se non capisci le sofferenze o le mancanze che hai avuto, se non conosci il tuo… - frankcarta : RT @m_fresu: Salvini si accredita tutti i medagliati delle olimpiadi di Tokyo. Ha pure glorificato l'oro di Marcell Jacobs. Giacchè il 38… -