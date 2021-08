Juventus, ora è ufficiale: Kaio Jorge nuovo giocatore bianconero (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Santos conferma l’accordo raggiunto con la Juventus per la cessione di Kaio Jorge: ecco la nota del club brasiliano Il Santos ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con la Juventus per Kaio Jorge. Il comunicato. «Il Santos FC e la Juventus, dall’Italia, hanno stipulato un accordo per la trattativa dell’attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà ora rilasciato per giocare in Europa. La Juventus ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Santos conferma l’accordo raggiunto con laper la cessione di: ecco la nota del club brasiliano Il Santos ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con laper. Il comunicato. «Il Santos FC e la, dall’Italia, hanno stipulato un accordo per la trattativa dell’attaccantequesto lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e ilverrà ora rilasciato per giocare in Europa. Laha ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SANTOS, ACCORDO CON LA JUVE PER KAIO JORGE IL CLUB BRASILIANO LO ANNUNCIA SUL SITO UFFICIALE… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE IL RINNOVO DI CHIELLINI IL DIFENSORE HA FIRMATO FINO AL 2023 #SkyCalciomercato #Juventus #Chiellini - romeoagresti : La #Juventus ha bloccato #KaioJorge: ora i bianconeri devono decidere se provare ad arrivare a un accordo - via ind… - kamarmanyani : Ora che ci siamo gasati per Jaio Korge possiamo leggere “Sassuolo-Juventus accordo raggiunto per Locatelli ?” ? - MikeleFornicola : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO SANTOS, ACCORDO CON LA JUVE PER KAIO JORGE IL CLUB BRASILIANO LO ANNUNCIA SUL SITO UFFICIALE #SkyCalciomerc… -