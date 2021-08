ITA, compagnia non avrà in dote quota di biglietti venduti da Alitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Alitalia in amministrazione straordinaria continua a vendere sul proprio sito biglietti aerei per diverse destinazioni dopo il 15 ottobre, ossia la data in cui cesserà l’operatività e in coincidenza con il decollo di Ita. Tuttavia Ita – come precisa la società in una nota – “non avrà in dote alcuna quota minoritaria di biglietti venduti da Alitalia” per i voli successivi al 15 ottobre “oltre a quelli che saranno messi in vendita dalla stessa Ita”. Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) –in amministrazione straordinaria continua a vendere sul proprio sitoaerei per diverse destinazioni dopo il 15 ottobre, ossia la data in cui cesserà l’operatività e in coincidenza con il decollo di Ita. Tuttavia Ita – come precisa la società in una nota – “noninalcunaminoritaria dida” per i voli successivi al 15 ottobre “oltre a quelli che saranno messi in vendita dalla stessa Ita”.

Advertising

DividendProfit : ITA, compagnia non avrà in dote quota di biglietti venduti da Alitalia - ylefsch : Pare che il 15 ottobre entrerà ufficialmente ITA, addio Alitalia, molti saranno contenti perché in effetti é stata… - StartMagNews : L’avvio di #Ita ha ottenuto l’avvallo della Commissione europea. E i problemi più seri nascono dalle norme che rego… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: L’avvio di Ita ha ottenuto l’avvallo della Commissione europea. E i problemi più seri nascono dalle norme che regolano il… - StartMagNews : L’avvio di Ita ha ottenuto l’avvallo della Commissione europea. E i problemi più seri nascono dalle norme che regol… -