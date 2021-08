Giustizia, il testo della riforma Cartabia approda oggi in Aula alla Camera. Il voto di fiducia previsto in tarda serata (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo veti incrociati, trattative e l’accordo in extremis, oggi arriva in Aula la riforma Cartabia. alla Camera, a partire dalle 14 (qui per seguire i lavori), prenderà il via l’esame del testo sulla Giustizia tra le diverse posizioni dei partiti. Nella seduta di oggi, a partire dalle 20.45, ci saranno le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo ieri, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 e dell’articolo 2 del disegno di legge, nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo veti incrociati, trattative e l’accordo in extremis,arriva inla, a partire dalle 14 (qui per seguire i lavori), prenderà il via l’esame delsullatra le diverse posizioni dei partiti. Nella seduta di, a partire dalle 20.45, ci saranno le dichiarazioni disulla questione di, posta dal Governo ieri, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 e dell’articolo 2 del disegno di legge, nel ...

