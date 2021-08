Fariba Tehrani in ospedale: ancora problemi di salute dopo l'Isola (Di lunedì 2 agosto 2021) Periodo difficile per Fariba Terhani. La donna, dopo aver partecipato a L'Isola dei Famosi, ha avuto molti problemi di salute e, con il passare del tempo, piuttosto che migliorare continua ad avere fastidi. Non a caso, è tornata ancora una volta in ospedale. Fariba in ospedale: ancora problemi dopo l'Isola Non migliorano le condizioni di salute di Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi ha partecipato all'ultima ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 2 agosto 2021) Periodo difficile perTerhani. La donna,aver partecipato a L'dei Famosi, ha avuto moltidie, con il passare del tempo, piuttosto che migliorare continua ad avere fastidi. Non a caso, è tornatauna volta ininl'Non migliorano le condizioni didi. La mamma di Giulia Salemi ha partecipato all'ultima ...

Advertising

LaMammaN1 : - Novella_2000 : La riconosci? Questa ragazza in foto oggi è un’amatissima ex vippona - zazoomblog : Isola 15 Fariba Tehrani in ospedale per dei controlli: “Mi hanno detto che non capiscono cosa ho” - #Isola #Fariba… - IsaeChia : #Isola 15, Fariba Tehrani in ospedale per dei controlli: “Mi hanno detto che non capiscono cosa ho” #Faribona - zazoomblog : Isola dei Famosi Fariba Tehrani in ospedale: le sue condizioni – VIDEO - #Isola #Famosi #Fariba #Tehrani -