Covid, la metà dei piemontesi ha completato ciclo vaccinale (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 4,6 milioni le dosi di vaccini somministrate in Piemonte da inizio della campagna vaccinale contro il Covid 19. Numeri che fanno si che la metà dei piemontesi abbia completato il ciclo vaccinale. Lo ha precisato la Commissione Sanità in Regione Piemonte, presieduta dal leghista Alessandro Stecco, riepilogando i dati sulla campagna vaccinale aggiornati allo scorso 26 luglio.“Sono numeri estremamente lusinghieri – commenta Stecco – dato che metà dei piemontesi ha già completato il ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 4,6 milioni le dosi di vaccini somministrate in Piemonte da inizio della campagnacontro il19. Numeri che fanno si che ladeiabbiail. Lo ha precisato la Commissione Sanità in Regione Piemonte, presieduta dal leghista Alessandro Stecco, riepilogando i dati sulla campagnaaggiornati allo scorso 26 luglio.“Sono numeri estremamente lusinghieri – commenta Stecco – dato chedeiha giàil ...

Advertising

repubblica : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - toscananotizie : #Turismo, Irpet presenta rapporto 2020: in #Toscana metà presenze rispetto a 2019. Ma nel 2021 segnali di ripartenz… - nuovasocieta : #Covid, la metà dei piemontesi ha completato ciclo vaccinale #Piemonte - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Vaccini: immunizzata la metà dei piemontesi, successo per montagne Covid free - vco24news : Vaccini: immunizzata la metà dei piemontesi, successo per montagne Covid free -

Ultime Notizie dalla rete : Covid metà Zaia in diretta: "Vaccinatevi, ci sono 200mila dosi disponibili" ... in Veneto siamo centro di riferimento con la dottoressa Tacconelli a Verona, e metà di quelli ... ASSESSORE LANZARIN: Il Covid ci ha lasciato 500mila prestazioni da recuperare, stiamo facendo uno sforzo ...

Reddito di emergenza e lavoratori stagionali: si avvicinano le date dei pagamenti Gli aiuti per il Covid da parte del Governo sotto forma di bonus e agevolazioni stanno per essere ... Bonus lavoratori stagionali e agricoli: in arrivo a metà agosto Le disposizioni di pagamento per i ...

Covid: vaccinati la metà dei piemontesi, ma la macchina rallenta per forniture al contagocce La Repubblica ... in Veneto siamo centro di riferimento con la dottoressa Tacconelli a Verona, edi quelli ... ASSESSORE LANZARIN: Ilci ha lasciato 500mila prestazioni da recuperare, stiamo facendo uno sforzo ...Gli aiuti per ilda parte del Governo sotto forma di bonus e agevolazioni stanno per essere ... Bonus lavoratori stagionali e agricoli: in arrivo aagosto Le disposizioni di pagamento per i ...