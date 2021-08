Come recuperare il codice smarrito o mai arrivato per ottenere il Green Pass (Di lunedì 2 agosto 2021) ... nonché i cittadini italiani iscritti all'Aire - prosegue il ministero - possono acquisire la certificazione verde Covid - 19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l'... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 2 agosto 2021) ... nonché i cittadini italiani iscritti all'Aire - prosegue il ministero - possono acquisire la certificazione verde Covid - 19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo ilfiscale o l'...

Advertising

umanesimo : @Lacasespoglia @giusigrasso @info_zampa @lucma66 @svirgola2 @amaryllide1 @Alexi_Lilian @Cippalik @MelgerTina… - LucianoRispoli3 : #vacanze #stress ?????? ?????????????? ???? ???????????? ???? ?????????????? ???????? ????????. Come recuperare il proprio stato di benessere? Clicca… - SilvestriP : Come recuperare i file bloccati dai crypto ransomware senza pagare - Lorenzo_Borga_ : RT @ilfoglio_it: La relatività del rimbalzo. Come leggere i dati della ripresa senza attribuire all’Italia. Illusori sorpassi sulla Germani… - hanabionweb : @ilsainel Dopo aver letto un vecchio articolo in cui Tamberi descriveva come Barshim avesse sfondato nella sua came… -