Claudio Amendola | Mediaset ha deciso | l’impegno con due programmi

Advertising

zazoomblog : Claudio Amendola: Mediaset punta su di lui? - #Claudio #Amendola: #Mediaset #punta - carlotta_blog : Il ritorno di #ClaudioAmendola su #canale5 tra Show e Fiction: in giuria a #Starinthestar con Ilary Blasi e una nuo… - Nicholas_Dls : Il popolare attore romano Claudio Amendola sarà tra i protagonisti delle prossime stagioni televisive tra Rai1 e Ca… - bubinoblog : CANALE 5: CLAUDIO AMENDOLA PROTAGONISTA E REGISTA DI UNA NUOVA SERIE (ANTEPRIMA) -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola

sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di Canale 5. Mediaset sta arruolando volti per risollevare gli ascolti, ma soprattutto per riconquistare la fiducia del pubblico. Negli ...a tu per tu con Mara Venier ne Il Meglio di Domenica In . 'Negli anni settanta non avevamo i dubbi che hanno i giovani d'oggi. Io non ho terminato gli studi e se non avessi fatto l'...Mediaset è in procinto di organizzare al meglio la prossima stagione televisiva. Ci sono state diverse novità e scelte, tra le quali spunta ...L'attore sarà uno dei volti della nuova stagione di Canale 5, per lui un programma come giurato e una nuova serie tv ...