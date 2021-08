Ciclismo su pista | Dino Salvoldi | “Buoni i tempi delle ragazze | ma si può migliorare ancora qualcosa”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Convincente quarto posto all’esordio per leitaliane dell’inseguimento a squadre dei Giochi Olimpici. A Tokyo 2020 l’Italia femminile stacca il pass per le semifinali fermando il cronometro in 4’11?666. Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri sono state battute solamente da Stati Uniti, Gran Bretagna, e da una super Germania che ha demolito il precedente record del mondo. Bene dunque il quartetto azzurro, che ora dunque avrà modo di migliorarsi nelle prossime due gare. Ne è convinto il CT, che analizza la prestazione di questa mattina: “Lesi sono comportate ...

Gara al Velodromo di Izu. L'Italia passa il turno di qualificazione nella prova di inseguimento a squadre donne nel ciclismo su pista al Velodromo di Izu. Le azzurre Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini chiudono quarte col crono di 4'11''666, nuovo record per il nostro Paese.