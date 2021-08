Cantieri a Bergamo, sostituzione delle tubazioni gas in via Lochis (Di lunedì 2 agosto 2021) Bergamo. Estate di Cantieri, proseguono i lavori sulle strade della città. Oggi è Unareti ad avviare un nuovo intervento a Bergamo, questa volta nel quartiere di Longuelo, per sostituire i tubi del metano che si trovano sotto via Lochis. Per questo motivo, è stata pubblicata un’ordinanza che disciplina la viabilità a partire da oggi e fino a fine settembre lungo la via. Ecco quali sono le principali modifiche al traffico veicolare: in Via Lochis nel tratto compreso tra Via del Polaresco e Via Mattioli – istituzione del senso unico di marcia in direzione della periferia – restringimento della carreggiata a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 agosto 2021). Estate di, proseguono i lavori sulle strade della città. Oggi è Unareti ad avviare un nuovo intervento a, questa volta nel quartiere di Longuelo, per sostituire i tubi del metano che si trovano sotto via. Per questo motivo, è stata pubblicata un’ordinanza che disciplina la viabilità a partire da oggi e fino a fine settembre lungo la via. Ecco quali sono le principali modifiche al traffico veicolare: in Vianel tratto compreso tra Via del Polaresco e Via Mattioli – istituzione del senso unico di marcia in direzione della periferia – restringimento della carreggiata a ...

