Calciomercato Sampdoria: blitz dell'Aston Villa per Damsgaard (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria: l'Aston Villa attende l'addio di Jack Grealish e prepara l'assalto a Mikkel Damsgaard. Gli aggiornamenti Mikkel Damsgaard continua ad attirare pretendenti sul mercato. In Premier League sono tanti i club che hanno chiesto informazioni alla Sampdoria per il talento danese classe 2000, reduce da un Europeo disputato da assoluto protagonista con la maglia della Nazionale. Il nome dell'esterno offensivo è finito sul taccuino dell'Aston Villa, che attende la cessione di Jack Grealish al Manchester City (per 100 milioni di ...

