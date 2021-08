Boomdabash & Baby K da Platino | certificazione per “Mohicani”

Advertising

vincenzo_mia : RT @CAP5LAMENTO: qual è il miglior singolo boomdabash feat amorosoof? e perché proprio a tre passi da te? - RadioWebItalia : Mohicani il singolo di Boomdabash e Baby k certificato disco di platino @RadioWebItalia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - BOOMDABASH, travolgente il successo di MOHICANI, certificato disco di platino dalla FIMI/GFK - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - BOOMDABASH, travolgente il successo di MOHICANI, certificato disco di platino dalla FIMI/GFK - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - BOOMDABASH, travolgente il successo di MOHICANI, certificato disco di platino dalla FIMI/GFK -

Ultime Notizie dalla rete : Boomdabash &

La Stampa

A chiudere la decina finale ci pensano i salentini, anche loro in alta rotazione con il tormentone 'Mohicani', cantato in coppia con Baby K.... Alice Merton; Topic; Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia; Rkomi; Gaudiano; Aiello; Icon 808, Didi e Nicola Siciliano; Giacomo Urtis; ie Baby K; Aka7even; Mr. Rain; Deddy; Federico ...Travolgente il successo di Mohicani il nuovo singolo di Boomdabash & Baby k che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy) ...Travolgente il successo di "Mohicani" il nuovo singolo di Boomdabash & Baby k che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Il brano è in classifica top 10 dei singoli più venduti in Italia ( ...