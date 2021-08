Ariccia. Una notte a Palazzo, l’arte è per tutti (Di lunedì 2 agosto 2021) Al fine di rilanciare il patrimonio artistico del Comune castellano dopo un periodo, come quello dell’emergenza sanitaria in corso in cui l’arte, in tutte le sue forme, è stata fortemente penalizzata, l’amministrazione di Ariccia ha organizzato l’evento “Una notte a Palazzo, l’arte è per tutti”. Prevista per il 6 agosto, dalle ore 18 alle ore 23, accompagnati da una guida si potrà visitare il Piano Nobile e la Cucina Monumentale di Palazzo Chigi che, di norma, è chiusa al pubblico. I gruppi, composti ciascuno da 15 persone, inizieranno la visita ogni 15 minuti al costo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Al fine di rilanciare il patrimonio artistico del Comune castellano dopo un periodo, come quello dell’emergenza sanitaria in corso in cui, in tutte le sue forme, è stata fortemente penalizzata, l’amministrazione diha organizzato l’evento “Unaè per”. Prevista per il 6 agosto, dalle ore 18 alle ore 23, accompagnati da una guida si potrà visitare il Piano Nobile e la Cucina Monumentale diChigi che, di norma, è chiusa al pubblico. I gruppi, composti ciascuno da 15 persone, inizieranno la visita ogni 15 minuti al costo ...

