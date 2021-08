Al cinema tornano i blockbuster Usa: ecco Suicide Squad, Fast&Furious 9, Old e Sognando a New York (Di lunedì 2 agosto 2021) L’estate magra per gli incassi cinematografici sta provando il rilancio con i blockbuster americani, in particolare quelli rimandati causa Covid. Così in Italia nella top10 quasi tutta a stelle e strisce l’incasso totale più alto riguarda Black Widow della Marvel, con la Vedova Nera Scarlett Johansson con un’uscita rimandata di un anno. Oltre 4,6 milioni di euro incassati in Italia e 343 mln di dollari in totale nel mondo è un “piccolo” segno di vita del cinema globale, se pensiamo che senza quel virus avrebbe avuto i muscoli per superare il miliardo. Forse per questo gap l’attrice ha sporto denuncia alla Disney per aver messo il film su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) L’estate magra per gli incassitografici sta provando il rilancio con iamericani, in particolare quelli rimandati causa Covid. Così in Italia nella top10 quasi tutta a stelle e strisce l’incasso totale più alto riguarda Black Widow della Marvel, con la Vedova Nera Scarlett Johansson con un’uscita rimandata di un anno. Oltre 4,6 milioni di euro incassati in Italia e 343 mln di dollari in totale nel mondo è un “piccolo” segno di vita delglobale, se pensiamo che senza quel virus avrebbe avuto i muscoli per superare il miliardo. Forse per questo gap l’attrice ha sporto denuncia alla Disney per aver messo il film su ...

