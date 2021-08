Tutte le capriole di Giuseppe Conte per amor della poltrona | la sola stella polare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Esiste un politico che non fa propaganda: merce rara! Propagandare significa promuovere idee e implica un'azione: lui non agisce, subisce. È un incassatore fenomenale. Vive piegato e inginocchiato a un unico dogma: la cadrega! Più che avvocato del popolo è procuratore del suo scranno per cui nutre un'attrazione fatale. È un'equilibrista da Guinness dei primati del doroteismo. Le pensioni e quota 100? Null'altro che materia di scambio per questa o quella maggioranza. I navigator in smart working somigliavano più ad Alice nel paese delle meraviglie che a una categoria di lavoratoriP.A., ma a lui poco importava perché la seggiola era ben fissa al ...