Tokyo 2020, Tamberi: “Non ci posso credere, ce l’ho fatta dopo infinite difficoltà” (Di domenica 1 agosto 2021) “Abbiamo vinto le olimpiadi dopo aver passato un infortunio incredibile, dopo infinite difficoltà, ce l’abbiamo fatta. Non ci posso credere, ho sognato questo giorno così tanto tempo”. Sono le parole con la voce strozzata dall’emozione di Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Giochi olimpici di Tokyo, ai microfoni di Rai Sport. “Ho realizzato un sogno che non vedo l’ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci. dopo l’infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) “Abbiamo vinto le olimpiadiaver passato un infortunio incredibile,, ce l’abbiamo. Non ci, ho sognato questo giorno così tanto tempo”. Sono le parole con la voce strozzata dall’emozione di Gianmarco, oro nel salto in alto ai Giochi olimpici di, ai microfoni di Rai Sport. “Ho realizzato un sogno che non vedo l’ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci.l’infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - AngeloR54671811 : RT @Donatel65682407: Che belli? #Jacobs-#Tamberi, un abbraccio d'#oro #OroOlimpico - Elisebr3 : RT @repubblica: Tokyo2020. Il vento di Jacobs, il volo di Tamberi: e' il giorno piu' grande di sempre dello sport italiano -