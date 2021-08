Paulo Fonseca: futuro in Mls per il tecnico lusitano? (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo l’addio alla Roma, Paulo Fonseca è pronto per sedersi su un’ altra panchina. Il tecnico portoghese, accostato fino a qualche tempo fa a diversi club europei, sarebbe vicinissimo a firmare con gli statunitensi dell’Atlanta United. Paulo Fonseca sbarca in Mls? Da quanto filtra dai media locali, l’ex allenatore della Roma è molto attratto dal tentare un’avventura oltreoceano tanto che tra le parti i contatti sembrerebbero più che avviati. Nei giorni scorsi Fonseca avrebbe visitato il centro sportivo del club americano in compagnia del presidente Darren Eales e dal direttore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo l’addio alla Roma,è pronto per sedersi su un’ altra panchina. Ilportoghese, accostato fino a qualche tempo fa a diversi club europei, sarebbe vicinissimo a firmare con gli statunitensi dell’Atlanta United.sbarca in Mls? Da quanto filtra dai media locali, l’ex allenatore della Roma è molto attratto dal tentare un’avventura oltreoceano tanto che tra le parti i contatti sembrerebbero più che avviati. Nei giorni scorsiavrebbe visitato il centro sportivo del club americano in compagnia del presidente Darren Eales e dal direttore ...

