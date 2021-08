Papa Francesco Che sia un agosto sereno anche se troppo caldo

(Di domenica 1 agosto 2021) Parlando davanti ai fedeli in Piazza San Pietroha rimarcato come una “società che mette al centro gli interessi invece delle persone è una società che non genera vita”

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

13.19:persone sono centrali,no interessi "Non basta cercare Dio,bisogna chiedersi anche il motivo per cui lo si cerca" ha dettoall'Angelus, mettendo in guardia dalla"tentazione idolatrica,quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo". "Ma in questo modo - avvertela fede rimane superficiale e ...... ilha rivolto un saluto speciale ad alcuni pellegrini peruviani estendendolo all'intero popolo. Guardando le bandiere del Paese che in diversi sventolavano in Piazza San Pietro,- che ...I giovani chiedono di essere ascoltati. I giovani e la Chiesa, i giovani e Papa Francesco che ha voluto sui giovani un Sinodo mondiale (si terrà dal 3 al 28 ottobre in Vaticano) per rispondere alle ..."Accogliamo Gesù come il pane della vita" Perché cerchiamo il Signore? Quali sono le motivazioni della nostra fede? Sono queste le domande che Papa Francesco rivolge ai fedeli all’Angelus dopo aver ri ...