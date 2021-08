Osimhen, segnali decisivi. Deve essere la sua stagione (Di domenica 1 agosto 2021) Può essere la stagione di Victor Osimhen. Il Napoli, dopo le difficoltà della scorsa stagione, si attende l’anno della consacrazione del nigeriano, che finalmente dimostri la cifra super spesa la scorsa estate dal club campano. Osimhen in questo pre-season, in realtà è partito con le idee chiare e la giusta concentrazione, con l’intenzione di essere subito protagonista e mettersi alle spalle i problemi della scorsa annata, con tanti infortuni, il Covid e difficoltà ad ambientarsi completamente. Spalletti sta studiando un Napoli che si adatti alle caratteristiche dell’attaccante, devastante ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Puòladi Victor. Il Napoli, dopo le difficoltà della scorsa, si attende l’anno della consacrazione del nigeriano, che finalmente dimostri la cifra super spesa la scorsa estate dal club campano.in questo pre-season, in realtà è partito con le idee chiare e la giusta concentrazione, con l’intenzione disubito protagonista e mettersi alle spalle i problemi della scorsa annata, con tanti infortuni, il Covid e difficoltà ad ambientarsi completamente. Spalletti sta studiando un Napoli che si adatti alle caratteristiche dell’attaccante, devastante ...

