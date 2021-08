Olimpiadi: atletica, Bogliolo record italiano 100 hs ma non entra in finale (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Luminosa Bogliolo ha corso con il tempo di 12.75 i 100 ostacoli a Tokyo 2020, che è il nuovo record italiano ma non gli permette di conquistare la qualificazione alla finale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Luminosaha corso con il tempo di 12.75 i 100 ostacoli a Tokyo 2020, che è il nuovoma non gli permette di conquistare la qualificazione alla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

