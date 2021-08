Napoli-Tsmikas – Giuntoli fa sul serio per il greco

Advertising

LolloCarbone : Secondo il @CorSport il #Napoli starebbe (di nuovo) pensando a Tsmikas, il nome del terzino greco gira in casa Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Tsmikas

Corriere dello Sport

... è stato vicinissimo al: non se ne fece nulla, gennaio 2020, perché in quella rivoluzione (Demme, Lobotka, Politano e anche Rrahmani e Petagna) le priorità vennero ritenute alte. Ma...... è stato vicinissimo al: non se ne fece nulla, gennaio 2020, perché in quella rivoluzione (Demme, Lobotka, Politano e anche Rrahmani e Petagna) le priorità vennero ritenute alte. Ma...Avanza con insistenza il nome di Tsimikas in orbita Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il diesse azzurro Cristiano Giuntoli non ...Il Napoli è ancora a caccia di un terzino sinistro da mettere a disposizione di Spalletti. Nel mirino Tsimikas ed Emerson Palmieri ...