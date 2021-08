LIVE – Tokyo 2020, salto in alto: finale maschile con Tamberi in DIRETTA (Di domenica 1 agosto 2021) La DIRETTA testuale delle finali del salto in alto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutti gli occhi sono puntati ovviamente su Gianmarco Tamberi. E’ da anni che l’azzurro stava aspettando questo momento, soprattutto dopo l’infortunio che non gli permise di gareggiare a Rio 2016. Si va in scena a partire dalle ore 12:10 italiane di domenica 1 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV Tokyo ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Latestuale delle finali delinalle Olimpiadi di. Tutti gli occhi sono puntati ovviamente su Gianmarco. E’ da anni che l’azzurro stava aspettando questo momento, soprattutto dopo l’infortunio che non gli permise di gareggiare a Rio 2016. Si va in scena a partire dalle ore 12:10 italiane di domenica 1 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV...

