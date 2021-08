Hamilton | malessere sul podio | ' Possono essere i postumi del Covid'

Advertising

Gazzetta_it : GP Ungheria, malessere per Lewis Hamilton, colpa del Covid? #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton malessere

La Gazzetta dello Sport

Lewisnon esclude che possa esserci la sindrome da Long Covid dietro la sensazione di spossatezza e le vertigini per cui gli è stato necessario farsi visitare dal medico della Mercedes, mentre ...Ipotesi long - Covid Interrogato sul suoha ammesso: ' ho avuto davvero grandi vertigini e sul podio tutto è diventato sfocato. Ho combattuto tutto l'anno con la mia salute dopo ...Non è stato un pomeriggio semplice per Lewis Hamilton in Ungheria, il campione del mondo ha sì chiuso il Gran Premio in terza posizione dopo una furiosa rimonta dall’ultima posizione, ma ha accusato u ...Lewis Hamilton, dopo il 3° posto raggiunto al Gp d'Ungheria, è stato visitato dal dottore del team in seguito ad alcuni malesseri ...