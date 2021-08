Giustizia, la riforma in aula alla Camera: stasera la fiducia, domani sera il voto (Di domenica 1 agosto 2021) Respinte le pregiudiziali di costituzionalità in una giornata carica di tensione. Quaranta esponenti del M5S non partecipano al voto, Conte stizzito Leggi su lastampa (Di domenica 1 agosto 2021) Respinte le pregiudiziali di costituzionalità in una giornata carica di tensione. Quaranta esponenti del M5S non partecipano al, Conte stizzito

