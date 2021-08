Encased | finalmente svelata la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di domenica 1 agosto 2021) Prime Matter e Dark Crystal Games hannoannunciato ladi, il loro nuovo classic RPG per PCè un classic RPG in sviluppo da parte di Dark Crystal Games e che sarà pubblicato su PC da Prime Matter, la nuova etichetta di Koch Media. Attualmente il gioco è già disponibile in accesso anticipato, ma per il momento è possibile giocare solamente il primo atto e parte del secondo. Prime Matter aveva già svelato tempo fa chesarebbe stato pubblicato a settembre, ma fino ad ora non conoscevamo ancora una...