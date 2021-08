Covid Roma e Lazio, Open Day Junior per bambini dai 12 ai 16 anni: giorni, orari e centri vaccinali (Di domenica 1 agosto 2021) Nel Lazio la campagna vaccinale procede a ritmo serrato. Non solo gli adulti, anche i più piccini stanno attivamente prendendo parte alla campagna di vaccinazione. A riguardo, l’Asl Roma 5 ha organizzato un Open Day Junior proprio per i bambini dai 12 ai 16 anni. L’Open Day è iniziato ieri, 31 luglio e prosegue oggi, domenica primo agosto. L’accesso è libero e non prevede alcuna prenotazione. Leggi anche: Open Day vaccinale ad Ardea: le prossime date e gli orari, ecco il calendario completo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Nella campagna vaccinale procede a ritmo serrato. Non solo gli adulti, anche i più piccini stanno attivamente prendendo parte alla campagna di vaccinazione. A riguardo, l’Asl5 ha organizzato unDayproprio per idai 12 ai 16. L’Day è iniziato ieri, 31 luglio e prosegue oggi, domenica primo agosto. L’accesso è libero e non prevede alcuna prenotazione. Leggi anche:Day vaccinale ad Ardea: le prossime date e gli, ecco il calendario completo su Il Corriere della Città.

