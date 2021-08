Chi è Marcell Jacobs: nato in Texas, ma non parla inglese. Il mito Mennea, i dissidi col padre, i 3 figli (Di domenica 1 agosto 2021) Il ritratto dell’uomo più veloce d’Italia cresciuto a Desenzano del Garda. E il suo segreto svelato da mamma Viviana. Alle 12,31 la semifinale dei 100, poi la finale alle 14,50 Leggi su corriere (Di domenica 1 agosto 2021) Il ritratto dell’uomo più veloce d’Italia cresciuto a Desenzano del Garda. E il suo segreto svelato da mamma Viviana. Alle 12,31 la semifinale dei 100, poi la finale alle 14,50

Advertising

Corriere : Come hai corso, Marcell? “Mmmm… benino”. Il nuovo Jacobs non si accontenta mai - Corriere : Chi è Marcell Jacobs: nato in Texas, ma non parla inglese. Il mito Mennea, i dissidi co... - lillydessi : Chi è Marcell Jacobs: nato in Texas, ma non parla inglese. Il mito Mennea, i dissidi col padre, i 3 figli - Corrier… - cyclingpro : RT @GaiaPic: Il nuovo Marcell Jacobs non si accontenta più: obiettivo finale olimpica dei 100 e medaglia @Tokyo2020 @Corriere - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Come hai corso, Marcell? “Mmmm… benino”. Il nuovo Jacobs non si accontenta mai -