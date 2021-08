Cashback Autostrade: cos’è, come funziona e come si ottiene (Di domenica 1 agosto 2021) Autostrade ha previsto un vero e proprio Cashback del pedaggio: scopriamo cos’è, come funziona e come si ottiene il rimborso. Cosa in autostrada (via pixabay)L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha annunciato che si prevede un rimborso del pedaggio in caso di code per i cantieri. Aspi, infatti, ha dato il via ad un ammodernamento del tratto autostradale che ha in concessione e, per questo, si potrebbero verificare code ed incolonnamenti. In questi giorni, in particolare, in cui è previsto ... Leggi su vesuvius (Di domenica 1 agosto 2021)ha previsto un vero e propriodel pedaggio: scopriamosiil rimborso. Cosa in autostrada (via pixabay)L’amministratore delegato diper l’Italia, Roberto Tomasi, ha annunciato che si prevede un rimborso del pedaggio in caso di code per i cantieri. Aspi, infatti, ha dato il via ad un ammodernamento del tratto autostradale che ha in concessione e, per questo, si potrebbero verificare code ed incolonnamenti. In questi giorni, in particolare, in cui è previsto ...

lillydessi : Autostrade, al via il cashback dei pedaggi in caso di cantieri: come funziona - Corriere della Sera - infoiteconomia : Autostrade, al via il cashback dei pedaggi in caso di cantieri: come funziona - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Autostrade, da agosto al via il cashback dei pedaggi: come funziona (e quando scatta) - AvvMennillo : Autostrade, da agosto al via il cashback dei pedaggi: come funziona (e quando scatta) - AvvMennillo : Autostrade, da agosto al via il cashback dei pedaggi: come funziona (e quando scatta) -