Arsenal | Xhaka gioca l' amichevole e segna La Roma osserva e non rilancia

Roma - La Roma al momento ha deciso di non rilanciare sull'offerta già presentata all'Arsenal per Granit Xhaka. Tiago Pinto è fermo sul 13 miloni più 3 di bonus presentati al club londinese che ...

