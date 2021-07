Tokyo 2020, Nespoli d’argento nel tiro con l’arco (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli si arrende la turco Gazoz nella finale. Sfuma l'oro che nell'arco individuale manca dai tempi di Marco Galiazzo ad Atene 2004 (a Londra 2012 era arrivato l'oro a squadre maschile, dove Nespoli era in squadra proprio con Galiazzo e Frangilli). L'azzurro inizia benissimo: 10, 10 e 9 al primo set. Pari nel secondo contro il turco Gazoz che impatta sul 3-3 vincendo il terzo set. Finale tesissima e bellissima: nel quarto set finisce 29 pari, con la parità che resta anche nei set sul 4 pari. Un 8 al quinto set di Nespoli manda Gazoz davanti, alla fine è oro per il turco.Mauro Nespoli, tuttavia resta convinto di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 luglio 2021) Maurosi arrende la turco Gazoz nella finale. Sfuma l'oro che nell'arco individuale manca dai tempi di Marco Galiazzo ad Atene 2004 (a Londra 2012 era arrivato l'oro a squadre maschile, doveera in squadra proprio con Galiazzo e Frangilli). L'azzurro inizia benissimo: 10, 10 e 9 al primo set. Pari nel secondo contro il turco Gazoz che impatta sul 3-3 vincendo il terzo set. Finale tesissima e bellissima: nel quarto set finisce 29 pari, con la parità che resta anche nei set sul 4 pari. Un 8 al quinto set dimanda Gazoz davanti, alla fine è oro per il turco.Mauro, tuttavia resta convinto di ...

