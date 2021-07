Rivincita Springboks | Lions piegati 27 - 9 Ora la serie è sull' 1 - 1

(Di sabato 31 luglio 2021) Il Sudafrica ha sconfitto per 27 - 9 i British&Irisha Città del Capo nel secondo test, riportando così lain parità'1 - 1. Sarà quindi decisiva l'ultima sfida della prossima ...

La Gazzetta dello Sport

Il Sudafrica ha sconfitto per 27 - 9 i British&Irish Lions a Città del Capo nel secondo test, riportando così la serie in parità sull'1 - 1. Sarà quindi decisiva l'ultima sfida della prossima ...... all'arrembaggio per prendersi lacon mete e placcaggi sui loro spesso assai duri padroni. torreggiante seconda linea: roteerà la clava contro Siya Kolisi , il capitano degli, il ...