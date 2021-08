Regione Puglia, no a parchi eolici fra Spinazzola e Genzano di Lucania Giunta regionale (Di domenica 1 agosto 2021) Di Nino Sangerardi: Il parco eolico denominato Spinazzola 1 (provincia BAT) da realizzare nel territorio del medesimo Comune e le relative infrastrutture nelle aree del Comune di Montemilone provincia di Potenza. Undici aerogeneratori con potenza massima di 70 mw. Iniziativa proposta da ITW Spinazzola srl sede legale Potenza. A fronte del progetto energetico i vari Enti pubblici hanno espresso i relativi pareri. Vediamo. Il Municipio pugliese ritiene che “non può essere accolto” per diversi motivi tra cui : le torri individuate interferiscono con l’impianto fotovoltaico in istruttoria per il rilascio del Paur da parte della Regione ... Leggi su noinotizie (Di domenica 1 agosto 2021) Di Nino Sangerardi: Il parco eolico denominato1 (provincia BAT) da realizzare nel territorio del medesimo Comune e le relative infrastrutture nelle aree del Comune di Montemilone provincia di Potenza. Undici aerogeneratori con potenza massima di 70 mw. Iniziativa proposta da ITWsrl sede legale Potenza. A fronte del progetto energetico i vari Enti pubblici hanno espresso i relativi pareri. Vediamo. Il Municipio pugliese ritiene che “non può essere accolto” per diversi motivi tra cui : le torri individuate interferiscono con l’impianto fotovoltaico in istruttoria per il rilascio del Paur da parte della...

