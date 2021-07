Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Berruti (oro Roma 1960), 'Jacobs in forma smagliante, per medaglie c'è anche lui'... - DatodiPaola : @AndreaC_1998_ eh, adesso strano perchè purtroppo scarseggiano, ma un tempo... quando hanno detto 'mai nei 100'… - valerio_berruti : La Lancia Ypsilon sbarca alle Olimpiadi di Tokyo con Luminosa Bogliolo - valerio_berruti : Canottaggio, a Tokyo 2020 l'impresa delle italiane: oro al fotofinish per Valentina Rodini e Federica Cesarini. Bro… - vaniatoni2 : A proposito di #Olimpiadi #Berruti, l’antieroe imprendibile simbolo della rinascita italiana - Resto del Carlino -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Berruti

Affaritaliani.it

Neanche Pietro Mennea e Livio, olimpionici sui 200, hanno provato l'ebbrezza della finale olimpica dello sprint. "È un obiettivo difficile, certo, ma obiettivamente alla mia portata", ...... Viva leall you can eat Tutte le edizioni dei Giochi Olimpici passano alla storia, ... Gianni Romeo, Giuseppe Gentile e Livioe con un omaggio a un eroe sportivo per il quale Città ...Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “Marcell ha corso davvero bene, mi è piaciuto moltissimo. E’ partito bene e nel finale mi sembra che non abbia proprio spinto al 100% eppure ha fatto 9?94, questo vuole ...L’azzurro assente a Rio per infortunio punta al riscatto: «L’obiettivo era entrare in finale. So di stare molto bene e che posso saltare molto alto» ...